Denizli'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de polis olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı, Şanlıurfa'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyete gelen bir kişi, telefonda polis olduğunu söyleyen dolandırıcının "FETÖ'cüler, banka hesaplarını ve tapularını ele geçirdi" gibi sözlerine kanıp gayrimenkullerini sattığını ve evine gelen şüpheliye 72 bin 445 avro, 54 bin lira, 6 bilezik ile 9 altını kaptırdığını bildirdi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki 49 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.
Zanlı, Şanlıurfa ve Denizli il emniyet müdürlüklerinin birlikte düzenlediği operasyonla, Şanlıurfa'da yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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