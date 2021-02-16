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Denizli’de ki vaka sayısı açıklandı

16.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Denizli’de ki vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Denizli’de 8 ile 14 Şubat 2021 arasındaki vaka sayısının 100 bin kişiden 32.52’sinin olduğunu açıkladı.
Son toplantısında illerde oluşan vaka sayılarını açıklayacağını söyleyen Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bütün illerin vaka sayısını 100 bin üzerinden değerlendiren harita paylaşan Bakan Koca, 8 ile 14 Şubat arasında olan vakaları açıkladı. Bu sonuçla beraber Denizli’de vaka sayısı 100 bin kişide 32.52 olduğu görüldü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” dedi.

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