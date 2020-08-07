Denizli’de korona virüs denetimleri aralıksız olarak sürüyor

İçişleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile 81 ilde başlattığı koronavirüs denetimi Denizli’de gün boyu devam etti. Dün (06 Ağustos) sabah erken saatlerde Bayramyeri Meydanı’nda gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimine katılan Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, akşam saatlerinde de Gazi Mustafa Kemal Bulvarında gerçekleşen denetimlere katıldı. Denizlililere pandemi kurallarını tekrar tekrar hatırlatan Vali Atik ve Başkan Zolan, maskeyi yanında taşıyan ya da kurallara uygun takmayan az sayıda vatandaşı uyardı. Vatandaşlara maske de hediye eden Vali Atik ve Başkan Zolan, durakta bekleyen Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü’ne binerek yolculara salgınla mücadelenin prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı, kurallara hassasiyet gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.

Yüksek oranda kurallara riayet ediliyor

Vali Ali Fuat Atik, gün boyu yapılan denetimlerde gözlemlerini gazetecilerle paylaşarak kent genelinde büyük oranda salgına karşı bir hassasiyet gösterildiğini belirtti. Vali Atik, “Denizli özelinde söylüyorum çok yüksek oranda kurallara riayet edildiğini gözlemledik. Bu anlamda kurallara uyan Denizlili hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Toplumun sağlığı için hassasiyet gösteriyoruz. Lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim. Hijyen kurallarına birebir uyalım. İnşallah hep birlikten bu belayı bir gün def ederiz ve birbirimizin yüzünü eskiden olduğu gibi görebiliriz” diye konuştu.

“Her şey bitmiş değil, tedbire devam”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, rehavet ortamı oluşmadan tedbirlerin sürdürülebilmesi gerektiğini belirterek, salgınla mücadele emek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Zolan, “Denizli’miz tedbirler konusunda zaten başarılı. İnşallah daha da başarılı olmak için bir istisna bile olmadan kurallara uymamız gerekiyor. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Her şey bitmiş değil, tedbire devam” dedi.

