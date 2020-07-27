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Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 30 bin 92 TL ceza kesildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 34 kişiye 30 bin 92 TL ceza kesildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösteriyor.

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 30 bin 92 TL ceza kesildi

Denizli’de korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 34 kişiye 30 bin 92 TL ceza kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösteriyor. Polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 33 kişiye 29 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 1 kişiye ise 392 TL para cezası kesildi.
Böylece bir haftada toplamda 34 kişiye 30 bin 92 TL para cezası uygulandı.

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