Denizli’de korona virüs tedbirlerine uymayan 27 kişiye ceza kesildi

Denizli’de pandemi kuralları kapsamında karantinada olması gerekirken sokağa çıktıkları tespit edilen 27 kişiye 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı. Tedbirlere uymayan 27 kişiye toplamda 85 bin 50 TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda KYK yurtlarına yerleştirilen şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının 81 il Valiliğine gönderdiği “Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi” konulu genelge kapsamında Denizli’de 30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde karantina kurallarına uymayan şahıslar hakkında denetim yapıldı. Denizli’de ikametinde olması gerekirken karantina kurallarına uymayarak dışarıda olduğu tespit edilen 27 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini geçirmeleri sağlandığı açıklandı. Bu kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslar hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Temaslı olduğu kişileri bildirmeyen 3 kişiye para cezası ve adli işlem başlatıldı

30 Kasım ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, TCK. 206. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldığı belirtildi.

