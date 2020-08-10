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Denizli’de liseliler Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine hazırlanıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Denizli MATEMA Anadolu Lisesi Kampüsü, üniversitelerdeki amfi sınıfta en fazla 10 öğrenciye eğitim vererek öğrencilerini Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine kazandırmaya devam ediyor.Denizli’de kişiye özel eğitim sistemiyle hizmet veren MATEMA Anadolu Lisesi Kampüsü, bu uygulama sayesinde öğrencilerini Türkiye’nin sayılı üniversitelerine yerleştiriyor.

Denizli MATEMA Anadolu Lisesi Kampüsü, üniversitelerdeki amfi sınıfta en fazla 10 öğrenciye eğitim vererek öğrencilerini Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine kazandırmaya devam ediyor.
Denizli’de kişiye özel eğitim sistemiyle hizmet veren MATEMA Anadolu Lisesi Kampüsü, bu uygulama sayesinde öğrencilerini Türkiye’nin sayılı üniversitelerine yerleştiriyor. 17 Ağustos’ta ilk ders zilinin çalacağı Kampüs Müdürü Ebru Gökçe Çalışkan, 10’ar kişilik sınıflarda hizmet verdiklerini dile getirdi.

Yeni dönem için kayıt almaya başladıklarını belirten Çalışkan, “LGS başarılarını ödüllendiriyoruz. Yüzde yüzlük burs imkanlarımız var. Bazı başarı dilimlerinde yüzde 25’e kadar burs imkanı tanıyoruz” diye konuştu.
Uyguladıkları eğitim sistemi hakkında konuşan Çalışkan, “Okulumuzun en büyük ayrıcalığı birebir verdiğimiz eğitim modelidir. Aralıklarla yaptığımız denemeler sonrası mutlaka konu analizi yapılmaktadır. Eksik gördüğümüz alanlarda Cumartesi günleri 3’er ve 5’er gruplar halinde etüt veririz. Öğrencilerimizin her türlü eğitim açığını kapatmak için olağanüstü çalışmalar sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

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