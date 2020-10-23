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Denizli'de meyve suyu kutusunda metamfetamin ele geçirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Denizli'de meyve suyu kutusunda metamfetamin ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 şüphelinin üzerindeki meyve suyu kutularından 930 gram metamfetamin çıktı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerin kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otobüs terminaline yanaşan otobüsten inen İran uyruklu D.Ö. ile A.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinden çıkan iki meyve suyu kutusunda toplam 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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