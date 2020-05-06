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Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişiden oluşuyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle aile verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 İstatistiklerle aile verilerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de hanehalkı büyüklüğü 3 kişiden oluşurken ayrıca kentte 2019 yapılan 6 bin 813 evliliğinin 76’sının akraba evliliği olduğu kaydedildi.
TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılında Denizli’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,98 kişi olarak gerçekleşti. Denizli bu değerle ortalama hanehalkı büyüklüğü ile Türkiye’de 58. sırada yer aldı.
Denizli’de tek kişilik hanehalkı oranı 2018 yılında yüzde 18,1 iken 2019 yılında yüzde 18,9’a yükseldi.
Denizli’de bulunan 337 bin 607 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik hanehalkı sayısı 63 bin 912, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 225 bin 810, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 41 bin 52 ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı 6 bin 833 olarak gerçekleşti.
2019 yılında Denizli’de gerçekleşen 6 bin 813 evliliğin 76’sı akraba evliliği oldu. Denizli’de yaşayan toplam 536 bin 185 evli bireyin 29 bin 710’u akraba evliliği yaptı.

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Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Elvan Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
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