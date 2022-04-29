Denizli'de otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde durdurulan otomobilde 2 kilo 210 gram metamfetamin ve 5 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, F.K. ile Ş.K'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu kentte satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 ay süren takip sonucu, şüphelilerin bulunduğu otomobil ilçe girişinde durduruldu.

Otomobilde dedektör köpek yardımıyla gerçekleştirilen aramada 2 kilo 210 gram metamfetamin ile 5 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. ​​​​​​​



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