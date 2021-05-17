Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Ali Aygören Bulvarı'ndan Ulus Caddesi yönüne giden S.D. yönetimindeki 20 SD 345 plakalı otomobil, Tiyatro Kavşağı'nda arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Fatma Erbil'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Erbil, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Erbil, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Fatma Erbil'in Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in akrabası olduğu öğrenildi. Kulüpten de bir açıklama yapılarak, genç kız için başsağlığı dilendi.

