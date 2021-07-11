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Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

11.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sahte paraları mumlayarak piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de gerçek izlenimi vermek için üzerine mum sürülen sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda 4 iş yerinde yaptıkları alışveriş karşılığı sahte para verdikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve kiraladıkları apartta yapılan aramada 35 sahte 100 liralık banknot, 18 sahte 50 liralık banknot ve 2 sahte paraların dokusunu değiştirmek ve gerçek izlenimi vermek amacıyla kullanılan mum ele geçirildi.

Zanlıların aynı seriden basılmış sahte banknotları mum kullanmak suretiyle dokunulduğunda gerçek izlenimi verdikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

"Parada sahtecilik" suçundan haklarında işlem başlatılan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

- Kurban Bayramı öncesi sahte para uyarısı

Açıklamada vatandaşlardan özellikle Kurban Bayramı öncesinde kurban satış pazarları başta olmak üzere yaptıkları tüm alışverişlerde sahte paralara dikkat etmeleri istenerek tanınmayan kişilerden alınan paraların dokusu, rengi ve üzerindeki holografik şeridinin kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

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