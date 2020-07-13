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Denizli'de sahte pos cihazıyla dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 13.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

Denizli'de sahte pos cihazıyla dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sahte pos cihazıyla banka kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı iş yerleri ile komisyon karşılığı anlaşan kişilerin, yazılımları değiştirilmiş sahte pos cihazları yerleştirdikleri iş yerlerinden kart bilgilerini kopyalayarak bankalardan yüklü miktarda para çektikleri gerekçesiyle daha önce yürütülen soruşturmada yeni delillerin ve şüpheli şahısların tespit edilmesi üzerine tahkikatı genişletti.

Emniyet ekipleri, pos cihazında depolanan kart bilgilerini, banka kartı özelliği bulunmayan "Clup Card" olarak tabir edilen manyetik kartlara yükledikleri ve sahte kartlarla ATM'lerden para çektiklerini tespit ettiği 9 kişinin ardından sahte pos cihazı kullanıldığı anlaşılan iş yerleri ile sahte pos cihazlarını temin eden şüphelilerin yakalanması için Denizli ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, kopyalama özelliğine sahip MSR (Skimmer) cihaz, sahte banka kartları ile sahte slipler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Denizli'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen bir başka operasyonda da sahte pos cihazıyla banka kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli tutuklanmıştı.

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