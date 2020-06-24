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Denizli'de sahte pos cihazıyla kart bilgilerini kopyaladıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Denizli'de sahte pos cihazıyla kart bilgilerini kopyaladıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sahte pos cihazıyla banka kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerleri ile komisyon karşılığı anlaşan kişilerin, yazılımları değiştirilmiş sahte pos cihazları yerleştirdikleri iş yerlerinden kart bilgilerini kopyalayarak bankalardan yüklü miktarda para çektikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Emniyet ekipleri, pos cihazında depolanan kart bilgilerinin, banka kartı özelliği bulunmayan "Clup Card" olarak tabir edilen manyetik kartlara yüklendiğini ve sahte kartlarla banka ATM'lerinden para çekildiğini tespit etti.

Sahte pos cihazı kullanıldığı anlaşılan iş yerleri ile sahte pos cihazlarını temin eden şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banka kartları ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların iş yerlerinden banka kartları ile yapmış oldukları alışverişlerde iş yeri yetkilisinin kartta ödeme ile ilgili "bağlantı hatası", "ödeme hatası" gibi hata kodlu işlem olduğunu belirtmesi durumunda, pos cihazındaki hatayı gözle kontrol etmelerini ve bu hata ile ilgili olarak zaman geçirmeden bankalarıyla irtibata geçerek durumu teyit ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

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