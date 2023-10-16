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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

16.10.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüdai C. yönetimindeki 20 AHY 730 plakalı otomobil, Duacılı Mahallesi'ndeki Tuğla Ocağı mevkisinde şarampole devrildi. Takla atan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

​​​​​​​Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü ile yolcular Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ümit Keklik de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza

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