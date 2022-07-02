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Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki karı koca öldü

02.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki karı koca öldü

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki karı koca öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Mustafa Tekin'in kullandığı 20 KZ 880 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Araçta sıkışan sürücü Mustafa ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Karı koca, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki karı koca öldü

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