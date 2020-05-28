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Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.05.2020 03:36 | Son Güncelleme

Denizli'de silahlı kavga: 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi'nde buluşan Aziz Karataş ile E.A. (31) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A, yanında getirdiği tabanca ile Aziz Karataş'a ateş etti.

E.A, olay yerinden 20 SS 299 plakalı otomobille kaçarken, ayağından yaralanan Aziz Karataş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin kullandığı otomobil, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Kayalık Caddesi'nde durduruldu.

E.A. ve otomobilde bulunan K.N.G (29), gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Zanlıların olay yerinden kaçtıkları otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

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