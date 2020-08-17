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Denizli’de son bir hafta içerisinde 2’si ölümlü 168 trafik kazası meydana geldi

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:57 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 ile 16 Ağustos tarihleri arasında 2 ölümlü, 70 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 168 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 221 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 819 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.Kent genelinde toplamda 168 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi.

Denizli’de son bir hafta içerisinde 2’si ölümlü 168 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 ile 16 Ağustos tarihleri arasında 2 ölümlü, 70 yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 168 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 221 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 819 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Kent genelinde toplamda 168 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 2’si ölümlü, 70’i yaralanmalı, 96’sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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