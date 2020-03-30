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Denizli’de son bir haftada 14 yaralanmalı, 29 maddi hasarlı kaza yaşandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.03.2020 18:23 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bildirildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 2 bin 464 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte son bir hafta 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği ayrıca 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bildirildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 6 bin 364 aracın kontrol edildiği bu kontroller sonrası 2 bin 464 araçla ilgili işlem yapıldığı ifade edildi. Kentte ayrıca son bir haftada 14 yaralanmalı ve 29 maddi hasarlı kaza meydana geldiği, ölümlü kazanın ise yaşanmadığı kaydedildi.

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