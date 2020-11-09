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Denizli’de son bir haftada 69 kişi tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 25 bin 309 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 25 bin 309 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 117 şahıs yakalanırken, 568 farklı asayiş olayında ise 248 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 2 ile 8 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 25 bin 309 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 117 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 93 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 59’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 55 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet bıçak, 1 adet Change araç, 1 adet bisiklet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kol saati ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 568 farklı asayiş olayında ise 248 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 10’nu tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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