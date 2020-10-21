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Denizli’de sporcu eğitim merkezinde 17 öğrenci korona virüs testinden geçti

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı kalan 17 öğrenci sporcu ile antrenörler, yeni sezon çalışmaları öncesi korona virüs testi yaptırdı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde yatılı kalan 17 öğrenci sporcu ile antrenörler, yeni sezon çalışmaları öncesi korona virüs testi yaptırdı. Güreş Eğitim Merkezinde kalan sporcular çalışmalarına devam edecek ancak güreş antrenmanları ise temassız olacağı açıklandı.
Türk Sporunun altyapısına hizmet eden ve güreş milli takımına bugüne kadar onlarca sporcu kazandıran Denizli Güreş Eğitim Merkezinde yeni sezona başlamanın heyecanı yaşanıyor. 2020-2021 sezonunda 17 öğrenci sporcunun eğitim göreceği merkezde, sporcular pandemi dolayısıyla verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden buluştu. Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesinde bulunan tesis bahçesinde sabah saatlerinde sporcular ve antrenörlere korona virüs testi yapıldı. Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen sağlık görevlilerince yapılan testlerin ardından sporculara, pandemi dolayısıyla tesiste alınan tedbirler ve uygulanacak kurallar aktarıldı.

Güreş antrenmanları temassız olacak
Güreş Eğitim Merkezinde kalan 2003 ile 2006 arası doğumlu öğrenci sporcular, gündüz okullarına devam edecek, akşamları ise yeni sezon için form tutacak. Öğrencilerin okul servisinden, diyetisyen gözetiminde beslenmelerine, teorik derslerine ve konaklamalarına kadar tüm ayrıntılarla yakından ilgilenilen tesiste, akşam saatlerinde yapılacak antrenmanlar tedbirler çerçevesinde temassız kuvvet çalışması şeklinde olacağı açıklandı.

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