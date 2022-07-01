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Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de taciz iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde genç kızı taciz ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan Mahallesi'nde 18 yaşındaki C.B'nin tacize uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu M.A. ve M.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
taciz jandarma

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