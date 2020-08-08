Denizli’de trafik kazası: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Tarlaya giren otomobilde ki Emine Korkmaz (40) ölürken, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Çameli ilçesi Fethiye Karayolu Başkacı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Çameli Elmalı Mahallesi istikametine giden İlhan Korkmaz(42) idaresindeki Ford markalı 20 HB 454 plakalı otomobil ile direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan Emine Korkmaz (40) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Eşi İlhan (42) ve çocukları İlknur (19) ile Emrecan (12) Korkmaz yaralı olarak Çameli Devlet Hastanesi’ne hastaneye kaldırıldı.

Ancak yaralılardan Emine Korkmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yaralılara ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen, baba İlhan Korkmaz ve 2 çocuğunun sağlık durumunun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.



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