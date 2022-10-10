YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

10.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.S. idaresindeki 20 FS 399 plakalı otomobil, Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında F.K'nın kullandığı 15 LF 182 plakalı traktörle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Traktör sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yolculardan kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altaş Denizlispor-Pendikspor maçının ardındanAltaş Denizlispor-Pendikspor maçının ardından
Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldüHindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü
Kocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıKocaeli'de tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli Otomobil traktör kaza

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
12:56
İkindi
16:08
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.