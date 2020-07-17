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Denizli’de traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Denizli’de dengesini kaybedip düştüğü traktörün altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatı kaybetti.Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de dengesini kaybedip düştüğü traktörün altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatı kaybetti.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çameli İlçesi Kirazlıyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre babası M.E. ile traktöre binen 11 yaşındaki E.F.E. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek düştü. İlkokul öğrencisi çocuk, düşmenin etkisiyle traktör tekerleğinin altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 11 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minik çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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