Denizli'de traktörün altında kalan sürücü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Helvacılar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Duran Kapan (65) kullandığı 41 K 0123 plakalı traktöründen dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kapan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.



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