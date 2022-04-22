YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

22.04.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 gram skunk, 42 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 cep telefonu ve 10 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ING Basketbol Süper LigiING Basketbol Süper Ligi
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandıŞanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Ömer Efe, önlem alınmasını istediSahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan Ömer Efe, önlem alınmasını istedi

Denizli Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:13
Öğle
13:07
İkindi
16:51
Akşam
19:52
Yatsı
21:14
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.