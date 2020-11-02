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Denizli’de uyuşturucu ile mücadele 31 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.11.2020 18:43 | Son Güncelleme

Denizli’de son bir hafta içerisinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlemiş olduğu 6 ayrı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de son bir hafta içerisinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlemiş olduğu 6 ayrı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyon kapsamında ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında çevre illerden Denizli’ye uyuşturucu madde sevk ettiği öğrenilen şüphelilere yönelik operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon neticesinde haklarında uyuşturucu madde suçlarından yakalama emri bulunan 21 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda, 6 gram metamfetamin, 24 gram eroin, 4 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildiği belirtildi.

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