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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

29.12.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler daha önceden takibe aldığı otomobili durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaklaşık 10 kilometre kaçan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, önü kesilerek durduruldu.

Şüphelilerin kovalamaca sırasında poşet içinde satışa hazır halde 3 bin 290 uyuşturucu hapı araçtan attıkları öğrenildi.

Araçta yapılan detaylı aramada 120 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve 2 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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