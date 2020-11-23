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Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan 23 şahıs gözaltına alındı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.11.2020 18:41 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında madde ticareti yapan şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şahıs gözaltına alınırken, 8 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 ile 22 Kasım 2020 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirdi. Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar ve sokak satıcılarına yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şahıs ile sokak satıcısı olduğu tespit edilen 8 şahıs olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda ve aramalarda, 566 gram esrar maddesi, 29 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır vaziyette 15 fişek halinde eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet mermi ele geçirildi.

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