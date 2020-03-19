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Denizli'de üzerinde Hristiyanlık dini sembollerinin yer aldığı ceylan derisi ele geçirildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.03.2020 18:34 | Son Güncelleme

Denizli'de üzerinde Hristiyanlık dini sembollerinin yer aldığı ceylan derisi ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde, 500 yıllık olduğu değerlendirilen, üzerinde Hristiyanlık dinine ilişkin sembollerin bulunduğu ceylan derisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen M.S. (40) ile F.Ç'nin (35) bulunduğu otomobili, Honaz ilçesi yakınlarında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, üzerine Hazreti İsa ve haç figürü ile yazıların işlendiği ceylan derisi bulundu.

Ceylan derisinin 500 yıllık olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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