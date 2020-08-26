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Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 20:46 | Son Güncelleme

Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, sağanak yağışın ardından zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İki kamyonet ve bir otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolda trafik kontrollü sağlanıyor.

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