YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

Denizli'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

26.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 4 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale, Merkezefendi, Beyağaç ve Tavas ilçelerinde 19 ev ve iş yerine şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Açılmayan kapılar için koçbaşının da kullanıldığı operasyon sırasında bazı şüphelilerin, uyuşturucuları tuvalette imha etmeye ve pencereden atmaya çalıştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda jandarmanın narkotik arama köpekleri "Manşet" ve "Arteon" da kullanıldı.

Operasyonda 479 gram metamfeamin, 150 gram toz esrar, 108 gram reçine ve plaka esrar, 3 sentetik hap, bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda aralarında yabancı uyruklularla kadınların da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Denizli'de otomobilden site bahçesinde oturan kişiye ateş açtığı iddia edilen zanlı yakalandıDenizli'de otomobilden site bahçesinde oturan kişiye ateş açtığı iddia edilen zanlı yakalandı
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Denizli Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:57
Sabah
05:39
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:22
Yatsı
21:57

Denizli Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Cansu Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Hasibe Kartoğlan Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Nefes Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.