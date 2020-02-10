Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

