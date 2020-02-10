YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 10.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Operasyon Propaganda Terör

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Denizli Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:31
Sabah
07:53
Öğle
13:23
İkindi
16:17
Akşam
18:43
Yatsı
19:59

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Baklan Eczanesi
Merkezefendi
Gülay Eczanesi
Merkezefendi
Özderman Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Çocuğun kalbine giden 10 yol

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası

DESKİ’den su sayaçları ile ilgili uyarı

DESKİ’den su sayaçları ile ilgili uyarı

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin ‘kış dönemi’ dil kursları başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.