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Denizli'deki gazinoda 3 kişinin silahla yaralanması olayına karışan 4 şüpheli tutuklandı

14.08.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazinoya yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Şüphelilerden 2'sinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir gazino sahibi ile iki çalışanın yaralandığı silahlı saldırıya karışan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Ağustos gece yarısı, kasten yaralama ve benzeri olaylardan suç kaydı bulunan M.M. (36) ile ilçede içkili ve müzikli eğlence mekanı işleten iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından M.M. ile arkadaşları, otomobillerinden aldıkları pompalı tüfeklerle gazinoya döndü.

Gazinonun önünde ve içinde ateş açan şüpheliler, iş yeri sahibi ile 2 çalışanı yaraladı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturmada silahlı saldırı olayına karıştığı öne sürülen S.Ö. (29), S.Ş. (20), T.B. (24), Z.G. (28) ve KD. (21) gözaltına alındı. Zanlılar işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan K.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı.

M.M. ile olaya karışan Z.K'nin (39) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde gazinonun önündeki kavga anının yanı sıra şüphelilerin otomobilden pompalı tüfek alıp gazinonun önünde bir kişiye ateş etmesi ve eğlence mekanını silahla basmaları, burada da hedef gözeterek ateş etmeleri yer alıyor.

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