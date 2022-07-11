YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'deki Işıklı Gölü'nde "nilüfer mevsimi"

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde "nilüfer mevsimi"

11.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yüzeyi nilüferlerle kaplanan göl, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi - Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural: - "Hafta sonları zaman zaman günlük 5-10 bin civarında ziyaretçi gölümüze geliyor. Turlar, rotalarına Işıklı Gölü'nü de dahil ettiler"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Pamukkale, Laodikya Antik Kenti, Kırmızı Su, Kaklık Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'deki Işıklı Gölü, nilüferlerin görüldüğü mayıs-temmuz döneminde yoğun ziyaretçi çekiyor.

Kente 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesi sınırlarında bulunan Işıklı Gölü'nün yüzeyi, mayıs-temmuz döneminde su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.

Bu dönemde göle gelen ziyaretçiler, eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden kayıklarla da gölde unutamayacakları anlar yaşıyor.

Gölün bilinirliği, her geçen yıl artıyor.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, göle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini söyledi.

Yabancı turistlerin de göle ilgi gösterdiğini dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Gün geçtikçe gelen ziyaretçi sayımız artıyor. Hafta sonları zaman zaman günlük 5-10 bin civarında ziyaretçi gölümüze geliyor. Turlar, rotalarına Işıklı Gölü'nü de dahil ettiler. Önümüzdeki günlerde buradaki sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ona göre de altyapı çalışmalarımız devam ediyor."

- "Turlar muhakkak uğruyor"

Beydilli Mahallesi muhtarı ve göldeki gezi kayıklarından sorumlu Atilla Savran ise turların 20 Mayıs'ta başladığını ve inanılmaz bir talebin olduğunu söyledi.

Savran, sezonun güzel geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda yurt dışından bile turlarımız var. Savaş olmasına rağmen Rus turistleri ağırladık bu sene. Ukrayna'dan turistler geldi. Antalya, İzmir ve Mersin'den turlarımız geliyor. Bu sene tur ağırlıklı ziyaretçilerimiz. Çok iyi ve memnunuz. Artık Işıklı Gölü'nü firmalarımız turizm noktası olarak belirledi, buraya muhakkak uğruyorlar ve rotaya girdik."

Savran, bölgeye 50 binin üzerinde ziyaretçinin geldiğini ve sezonu 70 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatacaklarına inandığını belirtti.

Göle gelenlerden çevreye zarar vermemesini isteyen Savran, "Nilüferleri koparmanın 73 bin lira cezası var. Herkes dikkatli olmalı." dedi.

- "Gerçekten çok harika"

Ziyaretçilerden Yasemin Bahar, ilk kez göle geldiğini belirterek, "Gerçekten çok harika. Arkadaşlarımızdan duyduk. Şu an tam zamanıymış. Biz de vakti geçmeden görmek istedik." diye konuştu.

İzmir'den gelen Pakize Özcan Daşkın, gölü daha önce buraya gelen arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Manzaranın çok keyifli olduğunu belirten Daşkın, "Öğretmen arkadaşlarımla gezmeye çıktık. Bu yöreyi tanımak adına ilk başlayacağımız nokta olarak Işıklı Gölü’nü tercih ettik. Gerçekten bayıldık, harika bir manzarası var ve çok çok güzel gezilecek alan. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten gelen Zehra Abacı ise şunları söyledi:

"Avrupa'da 31 ülke, ülkemizde 52 şehri gezdim. Gerçekten şu an burada bulunan birisi olarak şunu tavsiye ediyorum; mutlaka hayatınızda bir kere gelip buraları görmeniz lazım. Harika bir doğal güzelliği ve kolay kolay hiçbir yerde göremeyeceğiniz nilüfer çiçekleriyle muhteşem bir manzarası var."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyorPamukkale bayramda yoğun ziyaretçi ağırlıyor
Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyorMuğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor
Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybettiTrabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ile oğlu hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
gezi nilüfer çiçeği seyahat tur

Denizli Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:12
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

Rest çekti! Cinsel içerikli fotoğraflarını görünce...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.