Denizli'deki Işıklı Gölü'ne 300 bin sazan yavrusu bırakıldı

Denizli (AA) - Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlattığı "Su Kaynakları'nın Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü’ne 300 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Beydilli Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Işıklı Gölü'ne bırakılan yavru sazanların bölge halkına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirten Ök, "Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle vahşi sulamadan damlama sulamaya geçme konusunda büyük özveri ile çalışıyoruz. Türkiye’nin de balık ihracatının da büyük bir bölümü Denizli’den gidiyor. Bu balıkları biz yetiştiriyoruz ama ihracatı da sağlanıyor. Tohumlarını atacağımız balıklar gelecek sezonda bol bereketli kazançlar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Denizli İl Tarım Müdürü Şakir Çınar da sazan balığının balıkçılar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.

Amaçlarının balık stoklarının gelecek nesillere miras olarak bırakmak olduğunu vurgulayan Çınar, "Kent genelindeki göllere 2016 yılında bu yana yaklaşık bir milyon sazan balığı yavrusu bıraktık." dedi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da gölün 1940 yıllarında su tutmaya başladığını belirterek, "Gölde bulunan dişli, turna, sazan ve alabalıklarımız vatandaşlarımızın gelir kaynağıdır. Tüm köylülerimize bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Konuşmalarının ardından teknelerle göle açılan Milletvekili Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, İl Tarım Müdürü Şakir Çınar, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ve AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, yavru sazan balıklarını göle bıraktı.



