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Denizli'deki trafik kazasında ölen aynı aileden üç kişi defnedildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.02.2020 16:07 | Son Güncelleme

Denizli'deki trafik kazasında ölen aynı aileden üç kişi defnedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Medet Mahallesi yakınlarında Osman Güven'in (52) kullandığı 48 L 4091 plakalı otomobilin yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu otomobildeki hayatını kaybeden sürücü Güven ile eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar'ın (78) cenazesi, Cabbar'ın Solmaz Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada "helallik" alınan aynı aileden 3 kişinin cenazesi, öğle vakti Çarşı Camisi'nde Denizli İl Müftü Yardımcısı Hasan Canlı'nın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Osman Güven'in kazada yaralanan ve taburcu olan oğlu Engin, büyük oğlu Kamil ve kızı Özlem Dede ile yakınları, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Tavas Müftüsü Metin Çelebi ve vatandaşlar katıldı.

Osman Güven'in dün akşam kazadan önce eşi ve kayınvalidesi ile Garipköy'den bir yakınlarından döndükleri, Güven'in kayınvalidesini Solmaz Mahallesi'ndeki evine bıraktıktan sonra Denizli'deki evine dönmeyi planladığı öğrenildi.

Marmaris'ten Hatay'a giden Mehmet Sönmez yönetimindeki HAS Turizm firmasına ait 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü, Medet Mahallesi yakınlarında Kale istikametine giden Osman Güven'in kullandığı 48 L 4091 plakalı otomobille çarpışmış, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Güldane Güven ile annesi Fatma Cabbar'ın (78) hayatını kaybettiğini belirlemiş, durumları ağır olan otomobil sürücüsü Osman Güven ile oğlu Engin Güven'i Tavas Devlet Hastanesine kaldırmıştı.

Osman Güven, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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