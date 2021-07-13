Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kervansaray Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek için bölgeye gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



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