Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa

2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Denizlispor ile Kasımpaşa karşılaştı. İki takımında kontrollü bir futbol sergilediği maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

İkinci devrede gol için bastıran konuk Kasımpaşa, 67. dakikada Khalili'nin asistinde Hajradinovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Kasımpaşa yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamasa da maçı 1-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Kasımpaşa puanını 7'ye yükseltirken, Denizlispor ise 8 puanda kaldı.



