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Denizlispor ara vermeden 3 puana hazırlanıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 03.01.2021 14:34 | Son Güncelleme

Y.

Y. Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sivasspor maçında kayıplar veren yeşil siyahlı ekipte eksiklikler ise bugün belli olacak.
Yukatel Denizlispor, 6 Ocak Çarşamba günü saat 13.30’da sahasında HK Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda yenilenme çalışmaları gerçekleştirildi. Sakıb Aytaç ve Özgür Çek takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, tedavisi devam eden Varela, Mustafa Yumlu ve Bakalorz antrenmana katılmadı. Sivasspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Mustafa Yumlu ile sağ dizinde zorlanma hisseden Bakalaroz’un sağlık durumları, bugün gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. Aynı karşılaşmada kafasına aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Rodallega’nın kaşında açılma meydana gelirken, tecrübeli futbolcuya 8 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Dün oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Murawski, bu maçta forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam ettirecek.

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