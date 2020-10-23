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Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 22:54 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor’un iç saha maçlarında localarda 559 kişinin olacağı açıklandı.

Yukatel Denizlispor’un iç saha maçlarında localarda 559 kişinin olacağı açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından stadyuma ek localar yapıldığı ve biletlerin passolig sistemi üzerinden değil, makbuz karşılığı akreditasyon odasından satışı yapılacağı belirtildi.
Yukatel Denizlispor’un iç saha maçlarında localara alınacak seyirci sayısı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Süper Lig maçlarında locaların kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınması yönündeki kararı üzerine Denizli Atatürk Stadyumuna 559 seyircinin alınacağı belli oldu. Biletlerin ise passolig sistemi üzerinden satılamadığı ancak stad girişinde akreditasyon odasından 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren satışa sunulacağı açıklandı.

“Taraftarımız ile buluşmanın özlemi içerisindeyiz”
Denizlispor Kulübü tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Değerli taraftarlarımız, yoğun uğraşlar sonucu stad kapasitesi nedeni ile sadece 559 adet biletin satışına izin alınabilmiştir. Covid-19 süreci nedeni ile ayrı kaldığımız taraftarımız ile buluşmanın özlemi içerisindeyiz. Türkiye Futbol Federasyonumuzun (TFF) almış olduğu karara istinaden stadlarda sadece localarda yüzde 50 kapasite ile seyirci alımına izin çıkmıştı. Bu nedenle yönetim kurulumuz stadımızda ek localar yaparak mümkün mertebe seyirci alımı yapmayı planlamıştır. Ancak stad kapasitesi nedeni ile sadece 559 adet biletli seyirci alınabileceği tarafımıza iletilmiştir. Loca biletleri 500 TL olup passolig sistemi üzerinden satışa sunulamadığından, biletler makbuz karşılığı stadımızın passolig gişesi karşısında bulunan akreditasyon odamızdan 24 Ekim 2020 tarihinde saat 15.00’ten itibaren satışa sunulacaktır.”

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