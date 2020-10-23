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Denizlispor, Beşiktaş maçına mola vermeden çalışıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 17:06 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, kendi evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Yukatel Denizlispor, kendi evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor. Futbolculardan Özgür Çek ile Radoslaw Murawski’nin tedavileri ise devam ettiği belirtildi.
Yukatel Denizlispor, Denizli Atatürk Stadyumunda 26 Ekim 2020 Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Antrenman pas çalışmalarıyla devam ederken dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Futbolcular sağlık ekipleri ile çalışmalarına devam ediyor
Sakatlıkları bulunan futbolculardan Fabiano Leismann takımla birlikte çalışmalara başlarken, Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Özgür Çek ile Radoslaw Murawski’nin tedavileri ise devam ettiği belirtildi. Yeşil siyahlıların Beşiktaş maçı hazırlıkları yarın sabah yapılacak olan antrenman ile devam edecek.

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