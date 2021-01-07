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Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.01.2021 12:48 | Son Güncelleme

Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda dünkü Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç takımla çalışmalara başladı; Mustafa Yumlu ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmasını sürdürürken sakatlıkları bulunan Fede Varela, Neven Subotic antrenmana katılmadı.

- Yönetici Taner Atilla istifasını açıkladı

Öte yandan kulüp yönetim kurulu üyesi Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atilla, "Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve Denizlispor Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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