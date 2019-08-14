Denizlispor'da 9 sezon sonra Süper Lig heyecanı

Süper Lig'de en son 2009-2010'da mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra döndüğü ligde 20. kez yer alacak. Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te boy gösteren Denizlispor, 5 sezon üst üste ligde yer aldıktan sonra küme düştü. Daha sonra 1994-1995'te Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, 3 sezon sonra tekrar lige veda etti.

1999-2000'de tekrar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, kesintisiz olarak 11 yıl yer aldığı ligde elde ettiği başarılı sonuçların yanında 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükseldi. Ege temsilcisi o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti.

Geçen yıl teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde başladığı sezonu Yücel İldiz'le bitiren yeşil-siyahlı ekip, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü.

SÜPER LİG'DE 654 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Ligde daha önce 19 sezonda 654 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, 202 galibiyet, 174 beraberlik ve 278 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 806 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 932 gol gördü.