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Denizlispor'da 9 sezon sonra Süper Lig heyecanı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.08.2019 11:51 | Son Güncelleme

En son 2009-2010'da Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, ligde 20. sezonuna çıkacak.

Denizlispor'da 9 sezon sonra Süper Lig heyecanı

Süper Lig'de en son 2009-2010'da mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra döndüğü ligde 20. kez yer alacak. Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te boy gösteren Denizlispor, 5 sezon üst üste ligde yer aldıktan sonra küme düştü. Daha sonra 1994-1995'te Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, 3 sezon sonra tekrar lige veda etti.

1999-2000'de tekrar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, kesintisiz olarak 11 yıl yer aldığı ligde elde ettiği başarılı sonuçların yanında 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükseldi. Ege temsilcisi o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti.

Geçen yıl teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde başladığı sezonu Yücel İldiz'le bitiren yeşil-siyahlı ekip, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü.

SÜPER LİG'DE 654 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Ligde daha önce 19 sezonda 654 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, 202 galibiyet, 174 beraberlik ve 278 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 806 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 932 gol gördü.

Bu sezon mücadele edeceği takımlardan 14'üyle daha önce ligde karşılaşan Yukatel Denizli ekibi, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'la ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.

KASIMPAŞA'YA KARŞI GALİBİYET YOK

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ile 4 maça çıkan ve rakibini hiç mağlup edemeyen Ege temsilcisi bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ege Bölgesi'nin diğer temsilcisi Göztepe'ye karşı 6 maçta hiç yenilmeyen yeşil-siyahlı ekip, 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

En çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'la karşılaşan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında yüzde 11, Galatasaray karşısında ise yüzde 13'lük galibiyet oranlarına sahip.

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