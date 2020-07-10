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Denizlispor'da film gibi olay! Onazi kaçtı, polisler yakaladı!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 10.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

İlk 11’de şans bulamadığı için morali bozulan ve maddi konularda dert yanan Onazi kaçtı. Yönetim, valilik ve emniyet amirlerinden yardım isteyerek oyuncuyu ikna etti ve krizi zorla da olsa çözdü.

Denizlispor'da film gibi olay! Onazi kaçtı, polisler yakaladı!

Yukatel Denizlispor'da, Ogenyi Onazi krizi patlak verdi. İlk 11'de fazla şans bulamadığından ve maddi konulardan dert yakınan Onazi, Gaziantep FK maçı sonrası tesisleri terk etti. Telefonunu da kapatan Onazi'yi bulmak için harekete geçen Denizlispor yönetimi, filmleri aratmayacak bir operasyonu imza attı.

CEP TELEFONUNUN SİNYALİ TAKİP EDİLDİ

Kentin mülki amirlerden yardım istendi. Yönetimin valilik ve emniyet güçlerinden ricası ile cep telefonunun sinyali takip edilerek İstanbul'da olduğu tespit edilen Onazi, kentin ileri gelenlerinin devreye girmesiyle zorla ikna edilerek, yeniden takıma dahil edildi.

OYNATILMAMASINA ÖFKELENDİ VE KAÇTI

Devre arası Trabzonspor'dan transfer edilen 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, yeşil-siyahlı forma ile 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıktı. Sadece 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 4 maçta sonradan oyuna dahil oldu, 276 dakika süre aldı. Denizli'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Gaziantep maçında 86. dakika Oğuz'u yerine oyuna dahil olan Onazi, 4 dakika şans bulunca öfkelendi. Karşılaşma sonrası tesisleri terk eden Ogenyi Onazi'nin soluğu İstanbul'da aldığı ortaya çıktı. İstanbul'da olan Onazi, Medipol Başakşehir maçında yedek soyundu ancak 2 oyuncu değişikliği yapan teknik sorumlu Levent Kartop tarafından oyuna dahil edilmedi.

PFDK, DENİZLİSPOR'A CEZA YAĞDIRDI

Yukatel Denizlispor'a Gaziantep FK maçında çıkan saha olayları nedeniyle PFDK tarafından ceza yağdı. PFDK, kulübe toplamda 84.000 lira para cezası verdi. Ayrıca kulüp başkanı Ali Çetin'e sportmenliğe aykırı hareketi neniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16.500 lira, kulüp idarecisi Fikret Onur'a yine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 gün hak mahrumiyeti ve 16.500 lira para cezası verildi. PFDK, ayrıca idareci Ali Fırat'a sportmenliğe aykırı hareketi, akreditesi olmaması ve sosyal mesafe kuralları ile maske takma zorunluluğuna uymaması nedenleriyle toplamda 15 gün hak mahrumiyeti ve 42.500 lira para cezası verdi.

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