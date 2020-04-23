SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı

Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 23.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi camiada şaşkınlık yarattı.

Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı

Denizlispor'un en istikrarlı oyuncusu olan Polonyalı file bekçisinin 3 aydır maaş alamadığını gerekçe gösterdiği öğrenilirken, taraftarlar da Stackhowiak'ın gidişiyle şoke oldu. Denizlispor'a geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer olan 33 yaşındaki eldiven ilk yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Zirve yolunda 32 maça çıkan Adam Stackhowiak yaptığı kurtarışlarla başarıda büyük pay sahibi oldu.

Denizlispor kariyerine bu yıl Süper Lig'de devam ederek yine takımın 1 numaları eldiveni olan Stackhowiak sezona müthiş başladı. İlk 3 haftada Galatasaraylı Selçuk, Antalyasporlu Aatıf ve Göztepeli Soner'in penaltılarını kurtaran Polonyalı eldiven bir kez taha taraftarın gönlünde taht kurup sezon boyunca da kalesinde güven verdi. Yönetim, Adam Stackhowiak'ın ayrılığı sonrası dünyayı saran koronavirüs salgınından futbol ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini hatırlatıp Polonyalı kaleciye tepki göstermişti.

"İKNA EDEMEDİM"

Bu sezon 26 maçın tamamında görev alan Stackhowiak'ın gidişi teknik direktör Bülent Uygun'u da üzdü. Oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştığını anlatan Uygun, "Stackhowiak'la kalması için konuştum. Sorunların çözüleceğini söyledim. Ancak kendisi çoktan kararını vermişti, ikna edemedim. Konuyla ilgili Başkan Ali Çetin detaylı açıklamayı yapacaktır" dedi. Bülent Uygun kalan futbolcularla yola devam edeceklerini belirterek, "Pazartesi günü 4'erli guruplar halinde tesislerimizde idmanlara başlayacağız. Sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarımızı yapacağız" diye konuştu. Denizlispor'da koronavirüs salgını sürecinde daha önce de Barrow takımdan ayrılmıştı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Denizlispor'da şok ayrılık!Denizlispor'da şok ayrılık!
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Yurt dışından korona yüzünden getirilen kişiden skandal paylaşım

Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray'da flaş ayrılık

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Yıldız isimden Türkçe mesaj! ""Aga siz ne anlatıyorsunuz ya?"

Ünlü şarkıcı o takımı satın alıyor!

Ünlü şarkıcı o takımı satın alıyor!

Sörloth'un karantinaya alındığını açıklandı!

Sörloth'un karantinaya alındığını açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor, Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshetti!

Denizlispor'da şok ayrılık!

Olcay Şahan Denizlispor’da kalmak istiyor

Denizlispor’da kalmak istiyor

Denizlispor Isaac Sackey’in bonservisini alacak

Isaac Sackey’in bonservisi alınacak

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den beIN Sports'a tepki

Denizlispor'dan beIN Sports'a sert tepki

Denizlispor'da Rodallega'nın hayali Boca Juniors

Rodallega hayalindeki takımı açıkladı!

Denizlispor defans hattını takımda tutacak

Denizlispor defans hattını takımda tutacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.