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Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

20.08.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.

Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

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