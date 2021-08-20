Denizlispor, eski oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski savunma oyuncusu ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Gökhan Süzen, 2018-19 sezonunda Denizlispor'da görev almıştı.

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