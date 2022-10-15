SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor kafilesinin otobüsü kaza yaptı! Bir oyuncunun ayağında kırık var...

Denizlispor kafilesinin otobüsü kaza yaptı! Bir oyuncunun ayağında kırık var...

15.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de dün deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek 2 puanla düşme hattında son sırada kalan Altaş Denizlispor kafilesi, kente dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Denizlispor kafilesinin otobüsü kaza yaptı! Bir oyuncunun ayağında kırık var...

Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı. Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

0a76fe7b976038b3781ed961ffab90ea (1)

Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem'in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Denizlispor yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Boluspor karşılaşmasının ardından şehrimize dönmek üzere yola çıkan kafilemizde bulunan takım çalışanlarımızın yer aldığı minibüs kaza yapmıştır. Araçta bulunan personellerimizin ilk müdahaleleri gerçekleştirilerek ambulanslar ile hastaneye sevkleri yapılmaktadır. Kafilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizlispor değil Barcelona! Yan bakanı yakıyorlarDenizlispor değil Barcelona! Yan bakanı yakıyorlar
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
G.Saray paylaştı! "Fenerliyim, helal olsun"G.Saray paylaştı! "Fenerliyim, helal olsun"
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor kaza spor spor toto ust spor tot spor to da, yapılan açıklama kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok açı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor! Dünya devine adım adım gidiyor...

Galatasaray'da Icardi ile ipler koptu kopacak! Yaptığı son hamle taraftarı çileden çıkardı...

Galatasaray'da Icardi ile ipler koptu kopacak! Yaptığı son hamle taraftarı çileden çıkardı...

Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA, sıralamada karışıklık yaptı! Hata son anda fark edildi...

Şampiyonlar Ligi müjdesi! UEFA, sıralamada karışıklık yaptı! Hata son anda fark edildi...

Fenerbahçe'de Arda Güler, taraftarı ikiye böldü!

Fenerbahçe'de Arda Güler, taraftarı ikiye böldü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.