Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde

İkinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan yeşil-siyahlıların Beşiktaşlı Tyler Boyd'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçen yıl MKE Ankaragücü'nde oynayıp sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak düzenli forma şansı bulamayan Amerikalı futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmek istendiği ifade edildi. Her iki kanatta ve forvette görev yapan 24 yaşındaki oyuncunun da istikrarlı olarak oynayabileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in Boyd'a onay verdiği ve yönetimin Beşiktaş'la görüşmelere başladığı öğrenildi.
Tyler Boyd bu sezon Beşiktaş'ta sadece 6 Süper Lig maçına çıkarken gol atma başarısı gösteremedi. Denizlispor'un ara transfer döneminde en az 5 futbolcu transfer etmesi bekleniyor.
(DHA)
Yeni teknik direktörle yıldızı barışmadı
Ozan Tufan'a inanılmaz para
Fenerbahçe'den transfer bombası
Yusuf Yazıcı hasret giderdi
Federasyondan tarihi karar!
Ligde Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
'Cüneyt Çakır-Mete Kalkavan' sorusuna cevap yok
Ozan Kabak'tan G.Saray'a ziyaret
Fikret Orman'dan Beşiktaş'a haciz şoku
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ndiaye açıklaması
Mustafa Özer iddialı konuştu
Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Şote Özbekistan'da yılın antrenörü seçildi
Fiorentina yeni hocasını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum