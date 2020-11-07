YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi.

İdmanın ardından hava yolu ile Malatya'ya hareket eden yeşil-siyahlı ekipte, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Hadi Sacko yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Yukatel Denizlispor'un deplasman kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Ismail Aissati, Fede Varela, Radoslaw Murawski, Eren Kıryolcu, Marvin Bakalorz, Angelo Sagal, Matthieu Dossevi, Muris Mesanovic, Alihan Kalkan ve Hugo Rodallega."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Ağrı ile Ardahan'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Denizli Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:28
Öğle
12:52
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Lokman Eczanesi
Merkezefendi
Medet Eczanesi
Merkezefendi
Yeşilyurt Eczanesi
Merkezefendi
Neva Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Yeni Hilal Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
66 yıldır aynı bisikletiyle işe gelip gidiyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizlispor, Beşiktaş maçı için biletler yarın satışa çıkıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli Büyükşehir Belediyesinden Yukatel Denizlispor’a sıfır kilometre takım otobüsü
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.